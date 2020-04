"La Seine-Saint-Denis subit de plein fouet l’impréparation du gouvernement", dénonce Clémentine Autain

"Je suis à la fois très inquiète et en colère parce que la Seine-Saint-Denis subit de plein fouet le à la fois l’impréparation du gouvernement mais aussi des décennies de rupture d’égalité", a déclaré la député LFI Clémentine Autain ce dimanche.

Un département délaissé ?

Son département figure parmi les plus touchés par l’épidémie de Covid-19. "Notre département reçoit moins d’aides de l’État que les autres départements, indépendamment de la fragilité de sa population, des conditions sociales de vie de la Seine-Saint-Denis et aujourd’hui, devant la pandémie, on réalise que la pauvreté tue", dénonce la députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis.

Clémentine Autain a également critiqué la gestion de crise d'Emmanuel Macron : "Ce que je retiens de la visite du président de la République à La Courneuve et à Pantin, c’est qu’il n’a fait strictement aucune annonce pour dire comment il allait prendre en considération les populations les plus vulnérables et les territoires les plus touchés comme la Seine-Saint-Denis."