Marseille, France

Invitée de France Bleu Provence matin, la sénatrice socialiste de Marseille Samia Ghali réclame la création d'une écotaxe pour la gratuité d'accès aux décharges alors que les lieux de stockage sauvages des déchets se multiplient dans la métropole Aix-Marseille.

"Sanctions pénales et amendes insuffisantes" (Samia Ghali)

Selon la sénatrice des quartiers nord "la législation en vigueur ne nous dote pas de moyens coercitifs assez forts pour enrayer efficacement ce problème environnemental et ce manque de civisme". "La flagrance est rare, les sanctions pénales et les amendes insuffisantes pour être dissuasives", insiste-t-elle.

Une éco-taxe sur les chantiers et travaux du BTP

Pour lutter contre ce "fléau", Samia Ghali a écrit à Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire pour proposer la création d’une ecotaxe "sur des produits et matériaux spécifiques ainsi que sur les chantiers et autres travaux du BTP finançant la gratuité de l’accès aux décharges en dessous d’un certain tonnage mensuel ou journalier".

Une décharge sauvage près d'Aix-en-Provence

Sur le plateau d'Arbois, près de la gare TGV d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), des matelas, des pneus et des gravats s'accumulent dans une sorte d'indifférence générale, comme l'a constaté France Bleu Provence. Les déchetteries publiques sont de plus en plus interdites aux entreprises. "Il faut du courage politique" explique Samia Ghali. "La fédération du bâtiment doit aussi prendre ses responsabilités et faire passer des messages clairs aux entrepreneurs".