La sénatrice du Havre Agnès Canayer favorable sous conditions au pass vaccinal.

Après l'Assemblée nationale, le Sénat examine depuis ce lundi le projet de loi sur le pass vaccinal. Agnès Canayer, sénatrice apparentée LR de Seine-Maritime, juge le texte du gouvernement nécessaire: "La situation sanitaire impose de prendre des mesures et sans le vaccin nous serions dans une situation bien pire (...) Ce pass doit être conditionné aux résultats épidémiologiques et il faut une extinction dès que nous passerons en-dessous d'un certain seuil, notamment moins de 10.000 hospitalisations. Nous souhaitons que ce ne soit pas un blanc-seing pour le gouvernement, c'est tout de même le 12e texte dans le cadre de la crise sanitaire."

Ce pass vaccinal doit être conditionné. Agnès Canayer

L'un des points de crispation est la possibilité pour les cafetiers ou restaurateurs d'effectuer des contrôles d'identité en cas de "raisons sérieuses" de penser qu'il y a fraude au pass vaccinal: "nous pensons qu'il n'est pas de leur rôle de faire des contrôles d'identité. Néanmoins si le restaurateur a un doute il pourra demander un justificatif d'identité mais pas un contrôle d'identité dans les formes" estime la sénatrice.

