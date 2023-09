La sénatrice du Nord Martine Filleul annonce son exclusion du PS

Le bureau national du Parti Socialiste a tranché mardi soir. Martine Filleul adhérente depuis 40 ans et sénatrice depuis 2017 est exclue, "je prends acte de la décision, cela me renforce dans ma combativité" dit l'ancienne première secrétaire fédérale du PS dans le Nord.

ⓘ Publicité

Dissidente

Candidate pour être sur la liste de Patrick Kanner et poursuivre son mandat de Sénatrice à 70 ans, Martine Filleul avait été écartée au profit d'Audrey Linkenheld (première adjointe à la mairie de Lille). Après avoir été "mise devant le fait accompli", elle avait décidé de faire sa propre liste "l'alliance des territoires du Nord". "La dynamique qui est la nôtre, - avec l’ensemble des membres de l’Alliance des territoires du Nord - est bien plus forte et importante au regard de nos engagements, de nos valeurs et de nos combats que les méthodes que j’ai à subir aujourd’hui" écrit Martine Filleul.

"Eloignement funeste de ma ligne politique"

Martine Filleul estime que le PS "ne ressemble plus en rien" au parti auquel elle a adhéré. Selon la secrétaire du sénat, le Parti socialiste d'Olivier Faure "confirme son éloignement funeste de la ligne politique qui a toujours été la mienne, celle d’une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste, européenne et écologiste"