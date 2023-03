La situation actuelle est "la conséquence logique de choix politiques opérés à Paris et en Corse"

Le parti ne s'était pas exprimé depuis la récente série d'attentats en Corse, notamment contre les mairies d'Afa et d'Appietto. Corsica Libera a tenu, ce mercredi 29 mars, une conférence de presse devant la préfecture d'Ajaccio. Les membres du parti indépendantiste analysent la situation actuelle comme une "conséquence logique de choix politiques opérés à Paris mais aussi en Corse" et réaffirment leur "solidarité politique avec le FLNC".

Refusant de "commenter des faits d'actualité au cas par cas", Corsica Libera explique favoriser une appréhension "globale" de la situation "et tracer des perspectives d'avenir pour la Corse et son peuple par la définition d'un projet politique". Après avoir rappelé que le FLNC avait revendiqué 17 attentats dans un communiqué diffusé une semaine plus tôt, le parti politique rappelle qu'il a, lors de sa dernière assemblée générale, "réitéré le principe d'une solidarité politique avec le FLNC, c'est à dire avec des Corses qui ont choisi un autre chemin de lutte mais avec lesquels [nous] partageons une certaine idée de la Corse".

Mise en cause de la majorité territoriale

Pour les membres du parti indépendantiste, cette expression "active" des revendications s'explique par "un conflit politique que connaît la Corse depuis plusieurs décennies" qui "n'a trouvé aucune issue". Une "situation d'impasse" constatée "avec amertume" qui "n'est que la conséquence logique de choix politiques opérés à Paris mais aussi en Corse", poursuit Petru Antone Tomasi, le porte-parole de Corsica Libera.

Si l'usage de "la stratégie de chaos" est reproché au gouvernement, c'est "une démarche de connivence avec Paris" qui est imputée à la majorité territoriale qui a ainsi pris "la responsabilité de rompre une démarche d'unité nationale". Et d'insister sur "une parodie de processus" dans laquelle sont avalisées "les différentes lignes rouges imposées par l'Etat".

Autant d'éléments qui constituent, pour le parti, "tous les signaux d'une légitime révolte".