"La situation sanitaire s'aggrave" justifie le sous-préfet de Bayonne à propos des nouvelles restrictions

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques resserre la vis dans le département. Le masque est à nouveau obligatoire en extérieur dans six communes de la côte basque: Bayonne, Anglet, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, et Hendaye à partir de ce lundi 26 juillet, jusqu'au 31 août, de 9h à 21h. Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite en extérieur à Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye jusqu'à la fin août également. Les explications du sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur.

France Bleu Pays Basque : Pourquoi ces mesures ?

Philippe Le Moing-Surzur : Le retour du masque parce qu'en fait, le masque est une façon de se protéger. On est dans une situation sanitaire qui s'aggrave puisqu'en une semaine sur le département, nous passons d'un taux d'incidence de 109 à un taux de 240,9. Donc, on a plus que doublé le taux d'incidence en une semaine et au Pays basque, nous sommes passés d'une situation de 267 la semaine dernière à 405 cette semaine. Sur le Pays basque intérieur il y a beaucoup moins de contamination, le virus circule moins, parce qu'il y a moins de monde. Et bien évidemment, le virus est là où il y a le plus de monde, et notamment sur la côte, avec l'afflux des touristes.

Quelle est la situation au Centre Hospitalier de la Côte Basque ?

Philippe Le Moing-Surzur : C'est probablement d'ailleurs un effet très positif de la vaccination, c'est qu'aujourd'hui, alors même que nous avons un taux d'incidence qui augmente de façon importante, nous ne voyons pas encore d'incidence forte sur le système hospitalier qui n'est pas encore sous tension pour la partie COVID. Sur l'ensemble du Pays basque, nous avons 50 lits de réanimation covid-19 et aujourd'hui, il y a juste quatre personnes en réanimation. Quant au nombre d'hospitalisations, il est assez stable, on est aujourd'hui sur moins de moins d'une trentaine de personnes sur l'ensemble du département et sur la côte basque, on est à 15 personnes hospitalisées à Bayonne. Simplement, il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas qu'on arrive à cette situation de saturation qui serait un dépassement du système hospitalier. Et donc, il convient de prendre ces mesures pour porter le masque, pour éviter la contamination, puisque toute la population n'est pas encore vaccinée. Donc, il est important sur les zones les plus densément peuplées, là où il y a le plus de touristes, là où la géographie impose notamment les rues étroites de Bayonne, par exemple, ce genre de lieux, il faut impérativement qu'on retrouve des gestes de distanciation sociale et le masque en fait partie et permet de se protéger.

Le port du masque n'est pas obligatoire, comme à Bidart, Ciboure ou Urrugne par exemple, pourquoi ?

Philippe Le Moing-Surzur : Tout simplement parce que nous avons dialogué avec les maires. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur terrain et donc ce sont des mesures qui ont été prises par le préfet, en concertation avec les maires. En fonction de la géographie, de la configuration des plages, des villages, des villes, des cœurs de ville, les maires nous ont proposé et nous avons validé des périmètres adaptés d'obligation du port du masque qui étaient très différents. A Bayonne, le périmètre est très important puisqu'il y a tout le cœur de ville qui est très densément peuplé et qui est très serré. Et pour Bidart, Urrugne, et Ciboure, il y a un afflux de touristes, mais les maires et la préfecture n'ont pas considéré qu'on était dans une nécessité. On n'est pas là pour embêter les gens, ce sont vraiment des mesures qui sont prises pour protéger et dans les situations les plus critiques.

Alcool et fermeture d'établissements

Désormais il est aussi interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique sur toute la côte (les six villes déjà citées, plus Bidart, Ciboure et Urrugne). Ce nouvel arrêté préfectoral n’impose en revanche pas d’horaires anticipés de fermeture des cafés et restaurants. La question s’est posée mais n’a pas été retenue pour le moment précise encore le sous-préfet de Bayonne. Les cafés et restaurants peuvent donc toujours ouvrir jusqu'à deux heures du matin.