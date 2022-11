La société d'exploitation du Matmut Atlantique veut renégocier son contrat avec Bordeaux Métropole

18,6 millions d'euros. C'est la somme perdue par la société SBA qui exploite le stade Matmut Atlantique à Bordeaux depuis cinq ans. Elle est en contrat avec Bordeaux Métropole et souhaite renégocier l'accord sous peine de devoir déposer le bilan. Mais les élus estiment ne pas avoir d'éléments chiffrés des propos avancés par SBA. Ils attendent donc de les avoir pour se positionner, en attendant Alain Anziani, le président de la métropole affirme : "le contrat, rien que le contrat".

ⓘ Publicité

Lors du conseil métropolitain ce vendredi 25 novembre, le bilan de l'année du stade Matmut Atlantique a été présenté. Pour 2021, SBA a perdu plus d'un million d'euros. La situation de l'entreprise est déficitaire depuis 2015. Elle demande donc à Bordeaux métropole de renégocier son contrat. Or son président, Alain Anziani n'est pas de cet avis : "C'est un contrat qui a été signé pour 30 ans, avec des gens qui étaient parfaitement avertis. Il y a une close de revoyure dans le contrat, donc on va l'appliquer, mais ça ne veut pas dire une close de révision automatique". Il souhaite avoir des éléments qui actent de la situation financière de SBA. "On a déjà fait des efforts, des allègements, on ne doit pas toujours faire face à l'argent public pour combler des déficits" continue l'élu.

Au contraire, Patrick Bobet, chef de file de l'opposition au sein du groupe Métropole Communes estime qu'il est possible de faire un effort. "Je pense qu'on peut faire preuve d'un petit peu de souplesse, mais pas de naïveté. La covid est passée par là, la descente en Ligue 2, le modèle n'est plus le même" assure le maire du Bouscat.

Des recettes à venir

La Métropole estime que l'entreprise pourra profiter de recettes grâce aux différents évènements organisés au stade Matmut Atlantique. Comme les cinq rencontres de la Coupe du monde de rugby France 2023, ou encore sept matchs du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle note également que des concerts à forte affluence ont été organisés en 2022 (Indochine et Soprano). Et qu'il y en aura d'autres en 2023 (Mylène Farmer, Depeche Mode, Muse). Ces évènements rassemblent à chaque fois 50.000 personnes, et doivent participer à l'équilibre financier du stade.