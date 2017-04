La soirée présidentielle vue de l'Yonne

Les électeurs icaunais ont placé Marine Le Pen en tête au soir de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec 28,5% des voix. François Fillon, 19,9%, est second et devance très légèrement Emmanuel Macron, qui réunit 19,6% des suffrages. Benoit Hamon plonge à moins de 5%.

Dans l'Yonne, Marine Le Pen totalise plus de 28% des suffrages, soit 5 points de plus que lors de la présidentielle de 2012. Ses scores les plus élevés, elle les réalise dans les cantons de Brienon, Thorigny-sur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, ou encore Charny. Ses partisans s'étaient donnés rendez-vous dans un bar à St-Georges-sur-Baulche.

Au QG de @MLP_officiel dans l'#Yonne, les militants célèbrent la qualification au second tour de la #Presidentielle2017 pic.twitter.com/xO7lUqMNDB — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) April 23, 2017

En 2e position, on retrouve François Fillon, avec près de 20% des voix, loin des scores de Nicolas Sarkozy en 2012. Puis, quelques centaines de voix plus loin, Emmanuel Macron Le candidat d'En Marche arrive en tête dans 3 cantons d'Auxerre sur 4.

Les partisans d'Emmanuel Macron dans l'Yonne étaient réunis à la tour d'Orbandelle, à Auxerre © Radio France - Adrien Toffolet

4e, Jean-Luc Mélenchon (16,7%). Benoît Hamon (4,8%), pour le Parti Socialiste, est relégué à la 6e position, derrière Nicolas Dupont-Aignan (6,3%).