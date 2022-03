La solidarité envers le peuple ukrainien se poursuit dans la métropole de Montpellier

L'organisation se structure dans la métropole de Montpellier pour trier les dons, gérer l'accueil des familles ukrainiennes et leur relogement. Des convois humanitaires vont être organisés. Une aide de 100 000 euros sera votée par le conseil municipal et le conseil de la métropole.

La solidarité envers les Ukrainiens se poursuit dans la métropole de Montpellier. Le conseil municipal et le conseil de la métropole voteront une aide de 100 000 euros pour aider le gouvernement ukrainien. "Pour se battre il faut des moyens, une logistique et des télécommunications. Nous devons aider le gouvernement ukrainien courageux et légitime" défend le maire de Montpellier et président de la Métropole, Michaël Delafosse. Il explique aussi que la région Occitanie va "organiser des convois logistiques. Des camions vont partir vers la Pologne, à la frontière. Les autorités européennes sont en lien avec le gouvernement ukrainien pour pouvoir acheminer cette aide humanitaire." Ces convois passeront donc par Montpellier et seront acheminés dans la semaine à la frontière Ukrainienne.

Des réfugiés ukrainiens relogés dans la métropole

Il y a déjà 50 réfugiés ukrainiens dans la métropole. Ces premières familles seront accueillies officiellement en Préfecture lundi 7 mars. Des familles qui ont aussi été relogées. "On a pu s'organiser autour de logements intercalaires. Ce sont des logements que la mairie a à disposition pour accueillir les personnes. Mais aussi des particuliers qui nous proposent des appartements, des maisons secondaires à la plage. On recense les arrivants et après on les dispatche. On a des personnes qui sont parties à Prades-le-Lez et Murviel-lès-Montpellier. La métropole entière se mobilise, on a des propositions ailleurs. Au Crès par exemple" raconte Clare Hart, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole en charge de la coopération européenne.

Des dons qui affluent

Les dons sont possibles du lundi au vendredi à la Maison des Relations Internationales de Montpellier. Sur place, une centaine de bénévoles s'activent à les réceptionner et les trier. Pour le moment, 150 mètres cubes de dons ont été reçus. Clare Hart se réjouit que "les montpellierains étaient au rendez-vous. Ils nous ont amenés des médicaments, de la nourriture, des produits pour bébés. Ici on trie, on met en carton, on labellise en le traduisant en Ukrainien pour que ça soit réparti facilement une fois là-bas." Elle appelle à de nouveaux dons, des denrées alimentaires ou des produits pour bébés. Trois psychologues avec traducteurs sont aussi présents pour écouter les ukrainiens qui vivent à Montpellier et les arrivants.

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse et la vice-présidente à la métropole, Clare Hart à la Maison des Relations Internationales de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Copier