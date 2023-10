La Somme gagne deux brigades de gendarmerie à Ault et Flixecourt

L'annonce était très attendue. D'ici à 2027, il y aura en France 2144 gendarmes en plus. Dans la Somme, deux brigades de gendarmerie vont voir le jour. Une brigade fixe à Ault sur la côte picarde, et une brigade mobile à Flixecourt, à l'ouest d'Amiens. Les brigades mobiles devraient compter six gendarmes. Les brigades fixes une dizaine. Dès novembre 2023, on va avoir les premières brigades, mobiles et une fixe, qui vont sortir de terre, précise l'Elysée. Leur but est de renforcer la présence des gendarmes sur le territoire, là où la délinquance a augmenté ces derniers temps.

La Somme gagne deux brigades de gendarmerie - ©Elysée

"C'est un effort historique dans l'histoire de la gendarmerie"

C'est ce qu'assure l'Élysée qui rappelle qu'entre 2007 et 2016, plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie ont fermé dans le pays. Il y a aujourd'hui 3.500 brigades de gendarmerie en France. La brigade d'Ault a fermé administrativement en 2016.

Emmanuel Maquet, député de la Somme se réjouit de cette annonce: "Je suis très heureux de pouvoir annoncer que la ville d’Ault fait partie des communes retenues pour accueillir l’une des 200 nouvelles brigades qui vont s’implanter dans le pays d’ici à 2027. J’ai personnellement poussé la candidature de la ville d’Ault en faveur de ce retour auprès du ministre de l’Intérieur. Même si nos territoires ruraux ne subissent pas les mêmes violences que les zones urbaines, ils ne doivent pas être abandonnés et nécessitent toute l’attention de l’Etat. Notre littoral picard est notamment de plus en plus confronté à la problématique des migrants, le renforcement des moyens de sécurité dans le nord de la France les amenant à tenter de rejoindre la Grande-Bretagne depuis nos côtes. L’annonce de ces renforts est donc une excellente nouvelle."

"On est très heureux de l'accueillir à Flixecourt"

"C'est un plus d'avoir des gendarmes à Flixecourt même si ils ne sont pas là que pour nous, ça va sécuriser les gens", réagit Patrick Gaillard, le maire de Flixecourt. Il avait déposé un dossier pour avoir une brigade en plus dans sa commune et avait axé sur la facilité d'accueillir de nouveaux effectifs. "On constate ces derniers temps une petite augmentation de la violence notamment par rapport aux femmes, des petits vols, rien que la présence ça va rassurer et freiner ceux qui veulent commettre des petits délits."