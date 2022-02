Présidentielle 2022 : la sortie de l'Alsace du Grand Est n'est pas au programme de nombreux candidats

On connaît désormais le résultat de la consultation citoyenne portée par la collectivité européenne d'Alsace : 92% des 168.456 votants ont dit oui à une éventuelle sortie de l'Alsace du Grand Est. Les résultats ont été présentés ce lundi matin à Colmar. Désormais le président de la CEA Frédéric Bierry espère que ce sujet entrera dans le débat de la présidentielle.

Pourtant, la question ne semble pas pour l'instant agiter les états-majors. Pas facile de déterminer la position exacte de tous les prétendants et prétendantes à l'Elysée. Il y a quand même d'abord ceux qui militent clairement pour le retour à l'Alsace comme région. Marine Le Pen pour le Rassemblement national parle du Grand Est comme d'un ensemble technocratique et sans âme. Son porte-parole, Laurent Jacobelli, élu de la région Grand Est, avait largement milité pour un retour aux trois régions d'origine, lors de la campagne pour les régionales en 2021.

"Lorsque j' ai fait campagne je voulais le retour aux trois régions. Et marine Le Pen s'est prononcée pour que l'Alsace revienne aux Alsaciens, pour moins de gaspillage, plus de proximité et d'efficacité" dit-il. Le rival à l'extrême droite de Marine Le Pen, Eric Zemmour, ne s'est quant à lui pas encore prononcé sur la question.

Emmanuel Macron n'a pas encore dit ses intentions

L'écologiste Yanick Jadot, ne parle pas directement de l'Alsace. Mais les verts évoquent un "retour nécessaire à des périmètres qui font sens" après des consultations citoyennes.

Plus de 92% des votants ont dit oui à un retour de la région Alsace © Maxppp - Maxppp

Du côté d'Emmanuel Macron, rien n'est tranché. Ses soutiens en Alsace assurent que le président pas encore candidat n'aurait pas d'opposition de principe à un retour à la région Alsace. Même s'ils rappellent que son gouvernement a déjà élaboré la loi qui a créé la CEA. "Le candidat Macron pour l'instant n'est pas candidat et n'a pas de programme. Mais il a toujours été très clair. Il a dit : moi ce que je souhaite, c'est plus de proximité, et des politiques publiques plus efficaces. Le premier ministre avait dit il y a un an à Colmar que la CEA était un aboutissement, mais aussi le début d'autre chose. Est-ce que cet autre chose amènera jusqu'au redécoupage des grandes régions ? C'est trop tôt pour le dire" dit Alain Fontanel.

Eclairer les électeurs

Valérie Pécresse elle aussi s'intéresserait au sujet. La candidate des Républicains a fait déjà plusieurs déplacements en Alsace, a même déjeuné avec Frédéric Bierry, le président de la CEA, au mois d'octobre. Mais malgré plusieurs discussions avec les élus locaux, elle ne s'est encore jamais prononcé officiellement sur l'avenir de l'Alsace, si elle accédait à la présidence de la République.

Il faut qu'elle le fasse estime Eric Straumann, maire LR de Colmar : "Lorsqu'on fait de la politique, on prend position et on le fait clairement. C'est d'ailleurs ce que je souhaite de la part des tous les candidats. C'est intéressant pour éclairer les électeurs" dit l'élu.

Et puis il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de redécoupage en faveur de l'Alsace. "Ce n'est pas au programme pour l'instant", répond simplement l'équipe de campagne de la socialiste Anne Hidalgo.