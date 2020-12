La sous-préfecture de Florac épinglée par le magazine d’enquête Cash Investigation pour un emploi déguisé

Dans son dernier numéro, le magazine d’Elise Lucet a enquêté sur les dérives du service civique. Les services civiques, payés 580 euros par mois, représentent une main d'œuvre moins chère, notamment dans les préfectures, où ils remplacent parfois les agents publics. C’est le cas à la sous-préfecture de Florac (Lozère) où une journaliste s’est portée volontaire pour assurer un service civique. Pendant trois semaines, elle a filmé son quotidien en caméra cachée.

Le reportage de cash investigationne mentionne jamais la sous-préfecturede Florac. Mais devant leur télévision les lozériens et particulièrement les habitants de Florac ont vite reconnu la façade du bâtiment : "j'ai très vite identifié la place et surtout la porte d'entrée et j'ai dit à mon mari vite, on parle de notre village ". Comme beaucoup de floracois, cette habitante ne s'attendait pas à de telles révélations : ça questionne, si l'État se met à frauder, mais où va-t-on ?

Vous pouvez retrouver ici la Vidéo de Cash Investigation.

Dans le reportage de Cash Investigation, la journaliste, équipée d’une caméra cachée, se présente à la porte des bureaux de l’administration préfectorale. La sous-préfecture l’attend pour s’occuper du point numérique sous la forme d’un service civique. La volontaire Manon va découvrir qu’au point numérique, il y avait avant elle une salariée en contrat à durée déterminée. Dans la fonction publique, c’est ce qu’on appelle une contractuelle. La loi est très claire : un contrat de Service civique "ne peut être souscrit […] lorsque les missions […] ont été exercées par un salarié […] moins d’un an avant la date de signature du contrat", stipule l'article.

La préfecture de la Lozère n’a pas souhaité répondre à une interview enregistrée.

La Préfecture a par contre accepté de répondre aux questions par écrit.

Question de FBGL : - Combien de services civiques en préfecture et sous-préfecture ? : Aucun en 2020. 4 en 2019 : 1 DDSP, 2 préfecture, 1 sous-préfecture.

- « Que font ces services civiques » ? : Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. C'est une mission qui permet de s'engager pour une période de 6 à 12 mois en faveur de la collectivité, accessible sans condition de diplôme. S’engager en service civique, c’est s'engager pour l'intérêt général. L'accueil de volontaires dans les services publics, dont les préfectures et sous-préfectures, se fait dans le cadre de l'agrément national délivré au Ministère de l'intérieur par l'Agence du service civique.

- « Est-ce que les problèmes de personnel de la sous-préfecture de Florac sont réglés ? : Concernant l’effectif, la sous-préfecture a été confortée pour atteindre un effectif jusqu’à 10 équivalents temps plein. La journaliste avance que : « 1/3 des agents était absents » : C'est faux. Lors du passage de la journaliste, il y avait 6 agents présents, 1 agent en arrêt maladie et 1 en CLD.

- « Est-ce normal que les services civiques remplacent des agents et des contractuels ? » : Les services civiques qui sont recrutés en Lozère sont affectés exclusivement sur des missions d'accueil et d'accompagnement des usagers dûment prévues par les fiches types de l'agence du service civique. Les fiches de postes publiées sont rigoureusement contrôlées et les agents en service civique bénéficient d’une formation et d’un accompagnement tout au long de leur mission, dans le respect des textes en vigueur.

La journaliste qui s'est infiltrée dans l'équipe de la sous-préfecture de Florac a filmé et enregistré les agents à leur insu pendant trois semaines. L'intéressée avait manifestement pour objectif d'orienter partialement son reportage sur la dénonciation du prétendu remplacement des fonctionnaires par des services civiques. Les propos diffusés dans le reportage sont tronqués, ne traduisent pas la réalité du travail qu'elle a effectué et masquent le fait qu'elle avait elle-même demandé que des tâches supplémentaires lui soient confiées parce qu'elle se prétendait désœuvrée. Aussitôt après avoir obtenu ces tâches supplémentaires, la journaliste a démissionné.