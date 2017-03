La stade Geoffroy Guichard combien ça coute ?

Retour sur le dossier de la vente du stade Geoffroy Guichard, la ville et l’ASSE ont prévu d’entamer des négociations le 7 avril prochain

Mais d’ores et déjà avant même de se retrouver autour de la table, le ton est monté la semaine dernière entre le maire et le président du club. Ça c’est pour le côté politique mais il y a aussi dans ce dossier un volet réglementaire.

Pour une transaction de ce type les collectivités locales sont obligées de passer par une évaluation du service des domaines pour connaitre la valeur du bien et de cette évaluation dépend sans doute l’issue de cette transaction.

Pour tenter de s’approcher d’une valeur la plus juste possible les domaines vont devoir prendre en compte la valeur locative du stade

L’ASSE loue aujourd’hui le stade pour 1 million 400 000 euros annuel et le cout d’entretien du stade cote collectivité est estimé à 1 million 900 000 euros… mais cote chiffre il ne faut pas oublier non plus la réfection récente du stade pour l’euro 2016 qui avait couté 78 millions d’euros sans parler de la valeur des bâtiments avant réfection. Les agents des domaines vont donc devoir passer tous ces chiffres au mixeur pour transformer tout cela en une côte acceptable… La mairie parle de 200 millions d’euros et en boutade le président du club parlait de l’euro symbolique mais il n’a pas avancé de chiffre précis de ce qu’il est prêt à mettre sur la table et on sait que les moyens de l’ASSE ne sont pas énormes.

Une fois rendu l’avis des domaines sur le prix du stade, la mairie peut en tenir compte ou pas et fixer un autre prix plus ou moins élevé, mais elle sera obligée de rendre public le prix proposé par les domaines.