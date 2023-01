La suspension de l'arrêté anti-Airbnb de La Rochelle demandée devant la justice

Faut-il suspendre le règlement anti-Airbnb de La Rochelle ? Le tribunal administratif rendra sa décision le 24 janvier, sur la demande de suspension, déposée en référé par l'UNPI 17, la chambre syndicale des propriétaires de la Charente-Maritime.

L'audience s'est tenue mardi après-midi, en présence du maire de La Rochelle et président de l'agglomération, Jean-François Fountaine, venu défendre ce nouveau réglement qui doit interdire, à partir du mois de juin, la location de meublés de tourisme de moins de 35 mètres carrés sur la commune de La Rochelle.

Droit de propriété VS droit au logement

Pour l'UNPI et son avocat Victor Steinberg, c'est une atteinte disproportionnée au droit de propriété. "La pénurie de logements n'est pas démontrée dans le centre-ville de La Rochelle, affirme Victor Steinberg. On n'est pas du tout dans un phénomène de perte de contrôle, comme l'affirme la communauté d'agglomération."

"L'ensemble des documents que nous avons produits démontre cette pénurie de logements" affirme au contraire Marie Nédellec, l'élue rochelaise et communautaire qui porte ce projet de règlement. Face au droit à la propriété brandi par les propriétaires, Marie Nédellec oppose le droit au logement : "aujourd'hui nous avons beaucoup d'habitants qui sont en difficulté pour se loger."

Le principe de compensation en débat

En débat également, le principe de compensation adopté dans les quartiers les plus tendus du centre-ville et des Minimes. C'est l'obligation pour un propriétaire de meublé de tourisme de mettre sur le marché en location à l'année un autre bien, local commercial ou garage. Sous peine de ne plus pouvoir exercer son activité touristique.

"La compensation c'est la mesure la plus restrictive possible" dénonce l'avocat de l'UNPI Victor Steinberg, qui regrette l'absence d'évaluation du précédent réglement sur les meublés de tourisme. "Il y a toute une série de solutions qui auraient dû être mises en œuvre, sans piétiner les droits fondamentaux."

"Tout ce cadre de la compensation, ce n'est pas nous qui le définissons, c'est la loi" se défend l'élue rochelaise Marie Nedellec, qui répond également sur le faible nombre de biens qui peuvent être utilisés pour compenser à La Rochelle : "il n'y a pas que des locaux commerciaux qui peuvent être transformés en logements."

En attendant un jugement sur le fond

Du côté de l'UNPI, on espère qu'une éventuelle suspension permette enfin d'ouvrir un dialogue entre élus et propriétaires. La chambre syndicale a également déposé un recours au fond, avec une cinquantaine de propriétaires. Mais il ne devrait pas être étudié avant la fin de cette année.