La Talaudière : l'ancien maire Pascal Garrido est décédé à 76 ans

C'est une page de l'histoire de la Talaudière qui se tourne avec le décès de son ancien maire, Pascal Garrido. Il avait découvert le conseil municipal en 1983 avant de prendre la mairie en 1996. Une fonction de maire qu'il n'a quitté qu'en janvier 2017, au profit de sa première adjointe, Ramona Gonzales Grail, réélue au printemps dernier.

L'A45, le combat de sa vie

Pascal Garrido aura été de nombreux combat dont un qui aura particulièrement marqué le territoire, celui contre le projet d'A45. "C'était mon combat principal. Il y en a eu d'autres mais avec une durée et une importance comme celui-ci, je n'en vois pas d'autres", disait-il à France Bleu Saint-Etienne Loire en juillet dernier. Un élu "irresponsable" avait dit Gaël Perdriau au plus fort des oppositions entre anti et pros, quand il affirmait que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes étaient prêts à venir dans la Loire pour y défendre les terres agricoles.

Ce chapitre fermé, il assurait à France Bleu passer "à autre chose", convaincu qu'il y a "tant d'autres sujets, d'autres bêtises auxquelles s'opposer !". La sénatrice de la Loire Cécile Cukierman a réagi, parlant d'un élu "toujours attentif, disponible et à l’écoute de ses administrés, il avait à cœur de mener les projets de sa commune dans l’intérêt général de ses habitants". Le député Régis Juanico lui lance quant à lui un "adios amigo" et se rappelle d'un "homme de cœur et de convictions solidement ancrées à gauche au sein de sa famille du Parti Socialiste où je l’ai côtoyé près de 20 ans dans la Loire, Pascal aura marqué l’histoire de sa commune et la politique de notre territoire à travers une bataille emblématique liée à son opposition résolue à l’A45".