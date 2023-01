"La taxe éolienne, c'est la prime aux riches" dénonce le maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire a accueilli pendant plus d'un an le chantier de construction et d'assemblage des 80 éoliennes. La ville attendait une compensation à la hauteur des investissements.

L'année s'ouvre sur un combat pour le maire de Saint-Nazaire. Il faut dire que juste avant les vacances de Noël, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement sur la taxe éolienne, cette compensation financière versée aux communes impactées par le premier parc éolien en mer de France. Un peu plus de 4 millions d'euros à se partager. Sauf qu'avec ce nouvel arbitrage, l'indemnité est calculée en fonction de tous les résidents, y compris les résidents secondaires. Ainsi, Saint-Nazaire perd des sous quand La Baule et les autres stations balnéaires en gagnent. "Une injustice et un cadeau aux élus de droite" dénonce David Samzun qui ne compte pas en rester là.

-20% pour Saint-Nazaire, + 20% pour La Baule

Sans augmenter la mise de départ, les députés ont seulement choisit de la répartir différemment et donc de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Saint-Nazaire, avec ses 5% de logements secondaires, voit donc son enveloppe de plus d'un million d'euros rabotée de plus de 200 mille euros au profit de communes comme Batz-sur-Mer, Le Croisic ou encore La Baule qui flirtent avec les 60% de résidences secondaires . "C'est 20% d'argent en moins pour Saint-Nazaire, 20% en plus pour La Baule, scandaleux" attaque le maire, David Samzun. "Normal", lui répond le maire LR de La Baule Franck Louvrier, "les résidents secondaires payent des impôts, parfois plus même que les résidents à l'année, c'était donc une mesure d'équité que de revoir le mode de calcul de cette taxe".

Un argument qui fait bondir le Nazairien. "Moi, je pense à mes habitants qui ont dû vivre avec le chantier pendant plus d'un an. Et si on compense la pollution soi-disant visuelle, alors quid de la pollution invisible ?". Et de citer ceux qui habitent près de la raffinerie à Donges, du therminal méthanier à Montoir ou encore de la centrale à Cordemais.

Pour David Samzun, le message est très clair : "le gouvernement pénalise les villes industrielles, c'est une prime à la résidence secondaire, un bonus pour des communes qui ne jouent pas le jeu du logement social". Le maire de Saint-Nazaire peut compter sur les soutiens du sénateur socialiste Yannick Vaugrenard et du député de la Nupes Matthias Tavel . L'insoumis qui taclait "une forme de Robin des Bois à l'envers" ce jeudi matin sur l'antenne de France Bleu Loire Océan. Lui qui a voté contre cet amendement "adopté en catimini, à la hussarde".

"Il faut plus d'argent" Franck Louvrier

Du côté de La Baule, Franck Louvrier, qui se réjouit d'avoir remporté cette première bataille assure que le combat n'est pas terminé. "J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas pénaliser Saint-Nazaire, que la ville devait conserver l'indemnité annoncée dès le départ. Donc pas le choix, il faut absolument que l'Etat et EDF mettent davantage au pot, d'autant que cette taxe avait été calculée au départ pour 9 communes. Or, nous sommes 13 aujourd'hui sur la liste".

Un plus gros gâteau pour que tout le monde s'y retrouve ? David Samzun n'y croit pas trop. Lui qui a sollicité le gouvernement, notamment la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et qui attend toujours une réponse. "Je ne suis pas naïf, c'est aussi un cadeau électoral aux élus de droite". Le texte doit prochainement passer en commission mixte paritaire. "Nous ne cesserons pas de crier à l'injustice et de nous battre pour demander son retrait" assurent aussi bien le maire socialiste de Saint-Nazaire que le député de la Nupes.