La taxe foncière en hausse sur l'agglomération paloise.

La date limite pour payer sa taxe foncière approche. Si vous êtes imposables, vous avez jusqu'à lundi prochain le 17 ou le 20 octobre suivant votre mode de paiement (physique ou dématérialisé). C'est la dernière douloureuse de l'année mais certains contribuables vont la sentir passer en particulier sur l'agglomération paloise.

ⓘ Publicité

Si vous êtes propriétaire sur l'agglomération paloise, l'augmentation de votre taxe foncière est très nette. Sur la ville de Pau, la hausse atteint même les 10%. C'est une des plus importantes de France pour les villes de plus 40 000 habitants. Le contribuable palois doit supporter une double augmentation. La Ville a revu à la hause son taux sur le foncier bâti de 5.3 % et dans le même temps, l'agglomération, elle aussi a fait passer son taux de 2 à 4 %, soit 100 % d'augmentation. 116 euros en moyenne à payer en plus pour le propriétaire palois. Sur Lescar, Billère et Lons, la taxe foncière augmente aussi à cause de cette hausse décidée par l'agglo alors que les communes elles, n'ont pas encore touché à leur niveau d'imposition.

Sur Tarbes et Lourdes, le taux d'imposition sur le foncier bâti est déjà plus élevé qu'à Pau. Il n'a pas bougé cette année. Statu quo aussi pour Oloron après une nette hausse l'an passé. A Orthez aussi la ville n'a pas demandé pour l'instant d'efforts supplémentaires aux contribuables, ni la CCLO.