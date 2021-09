La taxe mobilité de Grand Poitiers va finalement augmenter de 1,8%, et non pas de 2% comme prévu initialement

Grand Poitiers revoit quelque peu ses prévisions à la baisse. L'agglo avait prévu d'augmenter le taux du "versement mobilité" payé par les entreprises de plus de onze salariés de 2% pour mener à bien tous ses projets en lien avec la mobilité. Une délibération en ce sens devait être présentée au vote ce vendredi. Finalement, ce jeudi soir, petit changement : la taxe, contenue à 1,3% depuis 2010 passera à 1,8% de la masse salariale des entreprises au 1 er janvier 2022, puis à 2% en 2023. La collectivité a entendu les craintes des entreprises privées, publiques et libérales déjà touchées par les impacts de la crise sanitaire.

Mauvais timing pour les entreprises

Entre les reports de charges sociales concédées pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 qu'il va falloir payer, les prêts garantis par l'Etat qu'il va falloir rembourser, la hausse de la taxe foncière qu'il va falloir assumer, c'en était trop. Les acteurs économiques l'avaient fait savoir. C'est le cas, entre autres, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ou du Medef 86. Au terme de différentes consultations, ces acteurs ont été entendus. Les dernières réunions de commissions ont eu lieu ce jeudi. A l'issue, la présidente a revu les tenants de la délibération. Ce sera 1,8 et non 2% de hausse.

14.000 euros de plus pour ce patron

Voilà qui devrait soulager certains chefs d'entreprises, comme par exemple Jean-Louis Gautron, patron de SPP à Migné-Auxances. Avec ses 70 salariés et sa trentaine d'intérimaires, la Société poitevine de peinture avait fait ses calculs. A +2%, elle serait passée de 24.000 à 38.000 euros. Trop lourd à absorber en une seule fois. Avec ses 35 ans d'expérience à la tête d'une entreprise, Jean-Louis Gautron aurait apprécié un lissage sur les cinq ans de la mandature, mais impossible répond Florence Jardin.

2% c'est ce qu'il faut pour mener à bien les projets attendus par les acteurs du territoire eux-mêmes. Il y a un déficit d'offres de mobilité dans Grand Poitiers, tout le monde en convient, d'après elle, mais quant à payer de telles sommes en une seule fois, le timing n'était pas idéal.

3,5 millions en moins pour les projets "mobilité"

Avec une hausse de +2%, la collectivité comptait ramener 12,5 millions dans les caisses. Mais à 1,8%, c'est un manque à gagner d'environ 3,5 millions d'euros. Il faudra donc faire des choix. Priorité aux projets déjà bien engagés comme la piste cyclable entre Poitiers et le Futuroscope ou certaines liaisons inter-bourgs. Les autres projets devront attendre. Tout se décidera dans la programmation pluriannuelle d'investissements.

Ce qui est sûr pour Florence Jardin, c'est qu'à 1,3% pendant 10 ans, les équipes précédentes n'ont pas pu mener de vrais chantiers de mobilité hors ville-centre, "or je suis à la tête d'une agglo de 40 communes, des urbaines, des péri-urbaines et des rurales" et elle a bien l'intention de les inclure dans son plan mobilité.

Privé et public, même taxe !

Cette taxe est basée sur la masse salariale de l'entreprise. Elle concerne toutes les entreprises privées, publiques et libérales de plus de onze salariés. Dans l'agglo, la CCI estime à 1.466 le nombre d'entreprises concernées par la taxe. Rien que le Futuroscope aurait dû payer 80 à 90.000 euros de plus à 2%.

Sans compter donc les acteurs publiques comme les collectivités elles-mêmes, le CHU, centre hospitalier universitaire, qui est le plus gros contributeur public ou les professions libérales comme les gros cabinets d'experts comptables ou d'avocats.