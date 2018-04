Nice, France

Le débat d'orientation budgétaire avait duré 5 heures le mois dernier. Il avait longtemps était question de l'instauration d'un nouvel impôt métropolitain : une taxe sur le foncier bâti (6,4 %). Un impôt contesté par l'opposition à Christian Estrosi à la ville de Nice mais aussi par certains des maires et élus des 49 communes de la métropole Nice Côte d'Azur.

Ainsi, ce jeudi, plusieurs conseillers métropolitains ont voté contre l'instauration de ce qui est baptisé "l'impôt Estrosi". Les maires Christelle D'Intorni (Ramplas) et Xavier Beck (Cap d'Ail), comme la conseillère municipale de Vence Anne Satonnet et Josiane Borgogno (maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée) s'y sont opposés. L'opposition niçoise au président de la métropole (parti socialiste et divers gauche, front national et divers droite) a elle aussi fait le choix de voter contre.

Nouvel épisode de l'affrontement Estrosi-Ciotti

Les prises de paroles dans l’hémicycle et le vote autour de l'instauration de cette taxe sur le foncier bâti ont été l'illustration nouvelle de la bataille qui oppose Christian Estrosi à Eric Ciotti. Le maire de Nice et président de la métropole, et le député des Alpes-Maritimes et ancien président du Conseil départemental s'affrontent depuis plusieurs mois maintenant à travers la presse et leurs lieutenants respectifs.