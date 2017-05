Législatives : la torera Marie Sara dans l'arène politique face à Gilbert Collard

C'est la surprise des élections législatives dans le Gard : l'ancienne torera à cheval Marie Sara affrontera le député sortant Gilbert Collard (Rassemblement Bleu marine) dans la 2e circonscription du Gard. Elle portera les couleurs de La République En Marche.

Une circonscription très médiatique, la deuxième circonscription du Gard : celle du sortant RBM-FN, Gilbert Collard. C'est la seule circonscription des six du Gard qui a placé en tête Marine Le Pen au second tour de la présidentielle (50,94%).

Et La République En Marche a décidé d'investir une femme face à lui. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'ancienne torera à cheval Marie Sara. Comme on dit en corrida, c'est un beau cartel qui s'annonce.

Emmanuel Macron en personne a demandé à Marie Sara de s'investir en Camargue.

Marie Sara. Les raisons de son engagement.

Gilbert Collard ne semble pas apeuré par la belle affiche qui s'annonce.

Gilbert Collard souhaite la bienvenue à Marie Sara

Marie Sara s'est fait un nom dans le milieu très masculin de la tauromachie. Elle a été l'une des plus célèbres rejoneadoras françaises. Le rejoneo consiste à combattre les taureaux à cheval.

Devenir torera, une drôle d'idée

Née à Boulogne-Billancourt en 1964, c'est dés l'âge de 16 ans que Marie s'est mis dans la tête cette drôle d'idée : devenir torera. Certes, elle est née dans le monde du spectacle, son père est le metteur en scène Antoine Bourseiller et sa mère la comédienne Chantal Darget, mais la partie n'était pas gagnée d'avance.

C'est avec l'aide du nîmois Simon Casas, aujourd'hui directeur des arènes de Madrid, qu'elle a pu réaliser son rêve. Marie Sara a toréé dans les principales arènes de France et d'Espagne dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000.

En 1995, elle s'est mariée avec le tennisman Henri Leconte avec qui elle a une fille. En 2004, Marie Sara a épousé le publicitaire Christophe Lambert. Ce conseiller en communication politique est prématurément décédé en 2016. Ils ont eu deux enfants.

Éleveuse et directrice d'arènes

Elle est aujourd'hui associée avec Simon Casas dans l’organisation de corridas, notamment à Mont-de-Marsan. Elle dirige aussi les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer et élève des taureaux en Camargue.