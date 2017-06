La Toulousaine Nicole Belloubet devient ministre de la Justice

Nicole Belloubet, juriste toulousaine et membre du Conseil constitutionnel a été nommée ce mercredi Garde des sceaux dans le deuxième gouvernement d'Edouard Philippe.

Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel depuis 2013, devient ce mercredi ministre de la Justice. Elle remplace donc à ce poste François Bayrou, qui a démissionné dans la matinée, sans attendre l'annonce du remaniement.

REPUTEE PROCHE DU PS

A 62 ans, la Toulousaine a effectué l'essentiel de sa carrière dans l'éducation nationale : comme professeur, d'abord puis comme rectrice. Elle a été à la tête de l'académie de Limoges de 1997 à 2000, et de celle de Toulouse jusqu'en 2005. Cette année-là, elle démissionne avec fracas de son poste pour dénoncer la diminution des moyens attribués à l'éducation par le gouvernement Raffarin.

Réputée proche du PS, elle entre en politique en 2008. Elle est alors élue sur la liste de Pierre Cohen et siège au capitole en tant que première adjointe au nouveau maire de Toulouse. Deux ans plus tard, elle s'engage dans la campagne des élections régionale. Elue, elle devient la première vice-présidente de Martin Malvy, en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En 2013, elle est nommée au Conseil constitutionnel. C'est un autre Toulousain, Jean-Pierre Bel, alors président du Sénat qui la nomme chez les "sages" où elle devait siéger jusqu'en 2022.

