La Tour-du-Pin : Fabien Rajon passera la main en février 2023

"Je suis au cœur là d’une année judiciaire assez intense avec 2 des plus grands procès au plan national - d’une part l’affaire Lelandais (il représentait la mère de Maëlys, ndlr) d’autre part l’affaire de l’attentat de de Nice qui est actuellement devant la Cour d'assises spécialement composée de Paris, souligne Fabien Rajon (...). Je suis amené à faire un choix et ce choix aujourd’hui c’est de donner la priorité à mon métier d'avocat.__" Fabien Rajon, élu en 2014 et réélu en 2020 à la tête de La Tour-du-Pin, s'apprête donc à passer la main en tant que maire. Une décision qui sera effective au 1er janvier 2023, le temps d'organiser sa succession.

"Je reste dans l'équipe"

Mais Fabien Rajon restera conseiller municipal et départemental : "je reste dans l’équipe, je serai à un poste de simple conseiller municipal. Mon idée c’est d’accompagner l’équipe municipale turripinoise avec bienveillance, sans chercher à tirer de quelque manière que ce soit les ficelles. Mais si je peux les aider et apporter mon concours, mon expérience, je le ferai avec avec plaisir" explique l'élu.

Qui, alors, pour le remplacer au poste de maire? "C'est à l'équipe de décider, dit Fabien Rajon. Moi j'ai essayé depuis quelques temps - et c'était aussi lié à mes impératifs professionnels et à et à mon agenda d'avocat - de permettre aux adjoints qui le souhaitaient de gagner en visibilité, d’avoir de l’espace pour pouvoir travailler. Je pense que ma première adjointe Claire Durand, par son intégrité et son implication au sein de la municipalité turripinoise, son lien aussi avec avec la ville, a toutes les chances de briguer ce poste avec succès."