La tour du Tripode au bord de la Nationale 88 vit ses dernières semaines

Depuis deux semaines maintenant des mini-pelleteuses sont en train de grignoter la tour par le haut.

Pour démolir un a un les 17 étages du bâtiment et le faire disparaître la tour.

Une opération plutôt originale menée entre la ville, l’Epora, l’établissement public de l’ouest Rhône Alpes chargé de l’opération et l’organisme HLM « cité Nouvelle»

On est obligé de démolir des immeubles qui ont largement vécu, plus de 60 ans, c'est plus aux normes, c'est près de l'autoroute et là on va revaloriser les autres immeubles du quartier de la Rivière. Dominique Ponvialle, président de Cité Nouvelle.