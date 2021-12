La tribune de députés pour rapprocher le commando Erignac

Cette position publique fait suite à la réception à Paris le 9 décembre 2021 d'une délégation d'élus corses et du collectif unità strategica -qui regroupe les structures de défense des détenus corses- par des présidents de groupe de l'assemblée nationale. Outre les six parlementaires insulaires, la tribune est d'ailleurs signée par ces mêmes présidents de groupe, André Chassaigne, ( Gauche démocrate et républicaine), Jean-Christophe Lagarde, ( UDI), Bertrand Pancher (Libertés et territoires), Mathilde Panot (La France insoumise), Valérie Rabaut (PS). A titre individuel, les députés Bruno Questel, (LRM, Eure), François Pupponi (Modem et démocrates apparentés, Val d'Oise) et Antoine Savignat (LR, Val d'Oise) ont également apposé leur signature.

"Nous prenons la pleine mesure de la douleur de la famille du préfet Erignac et de l'ensemble des parties civiles, à laquelle nous n'avons jamais manqué d'exprimer et exprimons à nouveau notre compassion et notre compréhension", soulignent les signataires, "Nous considérons que le droit, dans la République, doit s'appliquer tous et à toutes, sans distinction aucune, de façon juste et équitable".

au nom du droit et de son application loyale

Ce texte intervient à un moment crucial dans ce dossier qui crispe la relation entre la Corse et Paris. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ont effectué 22 ans d'emprisonnement, tandis qu'Yvan Colonna a passé 18 années derrière les barreaux. Les trois hommes sont maintenus sous le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) qui empêche leur transfèrement au centre pénitentiaire de Borgo qui n'est pas équipé pour l'heure les recevoir. La clé de ce dossier est actuellement entre les mains du premier ministre qui doit statuer après avoir reçu l'avis d'une commission qui doit se réunir sous peu.

"Monsieur le premier ministre doit en effet sous peu, avant le 31 décembre 2021 prendre la décision sur le renouvellement ou non du statut de détenu particulièrement signalé (...)" affirme la tribune, maintenir cette mesure serait "interdire leur rapprochement, en violation de la lettre et l'esprit du droit français et européen en la matière. Il convient de mettre, sans délai, à cette situation et d'appliquer le droit".

Les parlementaires rappellent que ne pas "favoriser un légitime rapprochement familial" pourrait être vécu comme "une double peine".

Sur un plan juridique, ces trois détenus sont par ailleurs tous en situation de demander leur remise en liberté conditionnelle. Mais cette décision ne concerne pas le Premier ministre, puisqu'elle relève d'un tribunal de l'application des peines.

La résolution de ce dossier est une question prioritaire pour le président de l'exécutif Gilles Simeoni qui avait initié un bras de fer avec le gouvernement. La demande de rapprochement avait donné lieu le 22 octobre au vote unanime d'une résolution solennelle de l'assemblée de Corse. "Nous avons entendu cette volonté d'équité et de justice. Nous la partageons et la faisons notre", conclut la Tribune.