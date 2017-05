A la Une, l'analyse du débat Macron/ Le Pen et l'histoire d'un boucher breton qui cartonne sur le net

L'essentiel de l'actualité, c'est le débat mercredi soir à la télévision entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le second tour de la Présidentielle. Notre politologue Ronan Doaré a analysé ce débat jeudi pour France Bleu Armorique. On parle aussi d'un boucher breton qui fait le buzz sur le net.

Débat Le Pen / Macron: reportage et analyse en Bretagne

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont débattu ce mercredi soir en vue du second tour de l'élection présidentielle. Un débat que vous pouvez revivre en vidéo sur francebleu.fr. Les deux débats se sont livrés un duel très virulent lors du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Attaques frontales, passes d'armes, ou encore accusations de mensonges, de bêtise et de soumissions.

L'analyse de Ronan Doaré politologue de France Bleu Armorique et maître de conférence en droit politique à l'université Rennes 2.

Un débat qui a convaincu chacun des deux camps à Rennes:

Vannes : un boucher relance son commerce grâce à internet

Cyril Boulet et son portable, maintenant presque inséparables © Radio France - François Rivaud

Depuis 5 ans, Cyril Boulet gère son propre magasin rue Henri Dunant à Vannes, la boucherie "Albert 1er". Son commerce était un peu en perte de vitesse alors il a décidé de se faire connaître aussi sur internet. Il a créé une page Facebook et son chiffre d'affaires a fait un bond de 26% l'an dernier. Histoire à retrouver ici.