A la Une, le débat entre Macron et Le Pen, la laïcité à l'hôpital en débat à Rennes et un job d'été de rêve en Bretagne

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est le débat télé mercredi soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le second tour de la présidentielle. Retour aussi sur le séminaire au sujet de la laïcité à l'hôpital organisé à Rennes mardi. Et les infos pour décrocher un job d'été de rêve.

Présidentielle : ce qu'il faut savoir du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

C'est l'un des temps forts de cette dernière semaine avant le second tour de l'élection présidentielle : les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s'affrontent mercredi soir lors d'un débat télévisé sur TF1 et France 2. À suivre en direct sur francebleu.fr. Toutes les infos sont là.

Rennes : une journée pour parler laïcité à l'hôpital

La conférence inaugurale de Jean-Louis Bianco, président de l'observatoire de la laïcité, a fait salle comble à l'EHESP © Radio France - Théo Hetsch

Comment réagir face à un patient qui ne veut pas être soigné par une femme ? Ou face à un membre du personnel qui porte une croix ou un voile ? Toutes ces questions étaient sur la table ce mardi 2 mai à l'EHESP à Rennes. Une journée de séminaire était inaugurée sur la laïcité dans le milieu médical. Reportage et infos à retrouver ici.

Dans le Buzz, un job d'été de rêve à décrocher dans le Morbihan

Image sur le site de Vénétis

Présentation d'un concours pour décrocher un job d'été de rêve dans le Morbihan à tester des équipements nautiques. Il faut candidater par vidéo et remporter avec le plus de votes en ligne. Un concours proposé par Vénétis qui accompagne des PME dans le Grand Ouest. Toutes les infos sont à retrouver dans le Buzz Armorique ici.