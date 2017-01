A la Une, Manuel Valls reporte sa venue à Rennes, Biotrial un an après, et Broken Back aux Victoires de la Musique

L'essentiel de l'actualité, c'est Manuel Valls qui reporte sa venue à Rennes car Jean-Yves Le Drian ne peut pas être là pour l'accueillir. On s'intéresse aussi à Biotrial, un an après l'essai clinique mortel à Rennes. Et la nomination du Breton Broken Back aux Victoires de la Musique.

Manuel Valls annule sa venue à Rennes

Dans un communiqué, les soutiens de Manuels Valls ont annoncé mardi le report de la réunion publique de Manuel Valls du lundi 16 janvier à Rennes, sans donner de nouvelle date. Plus d'infos ici.

Un an après l'accident mortel, la société Biotrial tente de se relever à Rennes

Un an après la mort d'un volontaire lors d'un essai clinique à Rennes, le directeur général de la société Biotrial, qui a conduit les essais, évoque le traumatisme des salariés, les conséquences économiques et la mise en place un plan d'action pour plus de sécurité. C'est à lire ici.

Le Malouin Broken Back nommé aux Victoires de la Musique 2017

Pochette du premier album de Broken Back

C'est officiel depuis mardi soir, l'artiste Broken Back, alias Jérome Fagnet, est nommé aux Victoires de la Musique 2017 dans la catégorie Révélation Scène. Ce jeune de 26 ans est originaire de Saint-Malo. Il s'est remis à la musique alors qu'il était bloqué du dos. Portrait à retrouver ici.