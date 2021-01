La vaccination contre la Covid démarre lentement ? Deux députés de la Manche ne sont pas d'accord

A l'heure actuelle, quelques centaines de personnes en France ont bénéficié d'un vaccin, une semaine après le début de la campagne. Un nombre bien en deçà de ceux constatés outre-Manche ou de l'autre côté du Rhin. Concernant le département de la Manche, les premiers vaccinés le seront ce mercredi dans 4 Ehpad différents. Un processus qui prend trop de temps selon certains. "C'est effectivement un sentiment qui ressort", reconnaît le député En Marche Bertrand Sorre.

Ne pas se précipiter ?

Pour l'élu de la majorité, il ne faudrait surtout pas brûler les étapes, dans un moment particulièrement crucial de l'épidémie. "Ce type de campagne de vaccination demande une logistique importante. Un vaccin est fragile : il faut les conditions sanitaires adaptées et je ne suis pas choqué par une certaine lenteur", poursuit Bertrand Sorre. D'après ce dernier, il faut également prendre le temps d'étudier les futurs vaccinés au cas par cas : être sûr qu'ils le souhaitent vraiment, et ne pas constater de risque pour leur santé.

Son collègue à l'Assemblée Nationale Philippe Gosselin n'est pas vraiment de cet avis. Le député LR souhaiterait même que tous les Français désireux de se faire vacciner le soient dès maintenant. "On a quand même 40%, je sais que ce n'est pas la majorité, qui sont partants. Au moins, accélérons le processus sur ceux-là." Pour convaincre les plus frileux, l'élu se dit même prêt à se faire vacciner en public. Et selon lui, la mise en place de grands centres de vaccination serait de la plus grande aide.

Un problème de communication ?

Autre travers selon Philippe Gosselin : la communication mise en place par le gouvernement. "Trop timide ou absente", sans être claire sur cette campagne. "Regardez les messages gouvernementaux. Il y a certes des informations sur la maladie, mais rien ou quasiment rien sur la vaccination, son intérêt et les bienfaits collectifs que cela peut représenter."

Une démarche déplacée répond Bertrand Sorre. "Vu les incidences que ça a aujourd'hui sur la vie des Français, en faire un sujet politique, je ne crois pas que ce soit là l'enjeu majeur. Faisons en sorte que la majorité des Français soit vaccinée, et que cette pandémie puisse disparaître le plus rapidement possible."