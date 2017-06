La vague "En marche " déferle dans l'Hérault avec sept députés sur neuf

Sur les neuf députés de l'Hérault, un seul est réélu. Patrick Vignal, le député sortant de la 9e circonscription, ex socialiste, rallié à la République en Marche est le seul à retrouver son siège à l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire aura lieu le 27 juin.

Il n'y aura pratiquement que des "bizuts" le 27 juin prochain à l'Assemblée nationale. L'Hérault n'échappe pas à la règle avec 8 nouveaux députés sur 9.

Seul Patrick Vignal, le député sortant de la 9e circonscription va en effet retrouver son fauteuil. L'ex socialiste profite de la vague "En marche "' pour être réélu . A ses côtés 6 autres députés REM : Coralie Dubost dans la 3e, Patricia Miralles dans la 1ère, Jean François Eliaou dans la 4e, Philippe Huppé dans la 5e, Christophe Euzet dans la 7e et Nicolas Démoulin dans la 8e. Une candidate de la France Insoumise, Muriel Ressiguier, est élue dans la 2e circonscription (Montpellier) et une du Front national, Emmanuelle Ménard, l'épouse du maire de Béziers dans la 6e.

4 élues sur 9 sont des femmes : Coralie Dubost, Emmanuelle Ménard, Patricia Miralles et Muriel Ressiguier.

La plus jeune et le plus âgé des candidats font partie de la Republique en Marche. Il s'agit de Coralie Dubost, 39 ans, référente du mouvement d'Emmanuel Macron dans le département et de Jean François Eliaou, 60 ans.

Beaucoup de ces nouveaux élus sont issus de la société civile. Patrick Vignal et Nicolas Démoulin sont chefs d'entreprise. Jean François Eliaou est médecin. Christophe Euzet et Philippe Huppé (le maire d'Adissan ) sont des universitaires. Coralie Dubost et Emmanuelle Ménard sont juristes. L'épouse de Robert Ménard est également journaliste. Elle est responsable du site très droitier "Boulevard Voltaire" sur internet. Muriel Ressiguier est fonctionnaire. Patricia Miralles est secrétaire administrative.

C'est Jean François Eliaou sur la 4e circo de l'Hérault qui obtient le meilleur score avec 65,7 % des voix;

Un scrutin, il est vrai, marqué par un taux d'abstention historique : 58 % . C'est 16 points de plus qu'en 2012. Plus d'un electeur sur deux ne s'est donc pas déplacé pour aller voter pour le second tour des législatives.