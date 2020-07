La Vauclusienne Brune Poirson quitte le gouvernement

C'est dans un simple tweet que Brune Poirson résume son action au gouvernement : la loi anti gaspillage. Cette loi prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040. Mais le dossier n'a pas suffit à faire rester la Vauclusienne au gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex la remercie et nomme Bérangère Abba désormais chargée de la Biodiversité auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Brune Poirson avait été élue députée de la troisième circonscription du Vaucluse en 2017. Mais elle avait a été nommée dans la foulée au gouvernement. Brune Poirson (LREM) n'avait passé que trois jours à la tête de sa circonscription et avait tout de suite cédé sa place à son colistier Adrien Morenas.

Six nouveaux entrants au gouvernement

Près de la moitié des secrétaires d’Etat annoncés dimanche soir étaient déjà au gouvernement et sont reconduits dans leurs fonctions. Sophie Cluzel aux personnes handicapées, Adrien Taquet à l’enfance, Cédric O au numérique, Jean-Baptiste Lemoyne au tourisme et Laurent Pietraszewski aux retraites. On compte ausssi des nouveaux entrants : Olivia Grégoire, la députée pilier du groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale est nommée à l’économie sociale et solidaire. Joël Giraud, rapporteur du budget depuis 2017, aura en charge la ruralité.