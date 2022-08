La végétalisation, l'autre objectif politique dans les villes de Corse

La canicule de cette année 2022, comme les précédentes, se vit difficilement notamment dans les grands centres urbains, envahis par le béton et les pierres. La solution -ancestrale- est celle des arbres, pour réfléchir le rayonnement solaire d'une part, et pour évaporer l'eau et donc rafraîchir autour d'eux aussi.

Une pétition en 2019 signée par 5000 personnes demandait à la municipalité d'Ajaccio de planter plus d'arbres. Depuis la ville fait des efforts remarqués. Le cours Napoléon se refait encore actuellement une beauté et est d'ores et déjà arborée avec de nouveaux plants. La place Campinchi, inaugurée il y a peu, entend marquer un tournant. Caroline Corticchiato, adjointe au maire en charge de l'environnement trace les sillons de cette politique végétale, dans une commune "classée dans le palmarès des cinq villes les plus vertes de France", dit-elle, grâce à la présence de forêts.

"Il faut que l'on conforte ce potentiel. Depuis mon arrivée en 2020, j'ai faistdu végétal une priorité. Le cours Napoléon est un bel exemple. Près de 125 arbres ont été plantés pour un montant de 120 000€. Ensuite, 900 arbres ont été plantés en ville, dans tous les quartiers" [...] se félicite l'élue.

Pendant plusieurs années pourtant, les arbres ont disparus des centres villes, cédant la place à la voiture...mais laissant les riverains sans ombre en été. A présent, chacun reconnait qu'il faut inverser la tendance, mais il faudra des années avant de retrouver un peu de verdure et de fraîcheur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Planter des arbres, ce n'est pas si facile que ça, selon le maire de Bastia, Pierre Savelli.

"Planter des arbres sur le boulevard, cela nécessite la suppression de places de stationnement. Il faut essayer, chaque fois qu'une place se libère, de planter un arbre et de créer une place ailleurs. Il n'y a plus de doute sur le sujet, les arbres doivent _réinvestir la ville de manière massive",explique l'édile, avant de concéder que par le passé "beaucoup ont été coupés. Nous (la majorité élue depuis 2015 ndlr) nous en avons coupés quelques-uns malheureusement - mais pas tous- quand il y a eu la construction du parking Gaudin. Certaines entreprises, également, n'hésitent pas à utiliser la tronçonneuse quand il y a des arbres qui gênent_. Mais nous avons fait le choix de végétaliser les pieds d'immeubles. Il faut trouver un équilibre entre préserver le panorama, faciliter la vie des gens et créer des îlots de fraicheur, et c'est ce qui est en train d'être fait".