La vice-présidente des Pays de la Loire Samia Soultani quitte le parti les Républicains

La conseillère régionale des Pays de la Loire Samia Soultani annonce ce mercredi dans un communiqué qu'elle quitte les Républicains, ne se sentant "plus en phase" avec sa famille politique. La défaite à la présidentielle et la position du parti dans l'entre-deux-tours ont pesé dans la balance.

La vice-présidente à la région des Pays de la Loire Samia Soultani annonce ce mercredi dans un communiqué qu'elle quitte le parti les Républicains. "Après plusieurs mois voire années de réflexion, j’ai pris la décision de quitter les LR", écrit-elle. Elle avait été notamment présidente de la fédération des Républicains de la Mayenne.

L'échec à la présidentielle et la position de l'entre-deux-tours ont pesé

"Aujourd’hui, je ne me sens absolument plus en phase avec la famille politique qui m’a donné envie de m’engager et de me battre pour des valeurs portées par une droite républicaine incarnée par Nicolas Sarkozy à l’occasion des présidentielles 2007", continue-t-elle. L'élue d'opposition à la maire de Laval n'a pas digéré visiblement "le terrible échec de la campagne présidentielle, la position ambigüe du parti dans l’entre-deux tour, et la stratégie adoptée pour les législatives".

Pour le moment, elle ne compte pas rejoindre une autre famille politique. Samia Soultani reviendra sur son choix et sur la suite dans la matinale de France Bleu Mayenne où elle sera notre invitée à 8h08 ce jeudi matin.