Épernay, France

Pour la deuxième année consécutive, la ville d'Epernay fait appel à tous les habitants pour proposer et choisir des projets avec la mise en place d'un "budget participatif" : une enveloppe de 100 000 euros au total pour financer des projets d'investissements. Les habitants qui le souhaitent -il faut avoir plus de 14 ans- peuvent donc proposer des projets d'aménagements publics, comme des équipements sportifs, ou l'aménagement d'un parc. 15 projets avaient été soumis au vote l'an dernier et 900 habitants d'Epernay ont voté en novembre dernier.

On a voté en 2017, et tous les projets doivent être faits en 2018 -- Jonathan Rodrigues en charge du développement durable à la ville

Au total, 20 projets ont été déposés auprès de la ville l'an dernier, 5 ont du être écartés pour des raisons uniquement budgétaires car ils dépassaient le plafond de 30 000 euros. Des projets très diversifiés, souligne Jonathan Rodrigues l'adjoint au maire d'Epernay, en charge du développement durable : "c'est vrai que pour la deuxième édition on espère en avoir autant parce que ça donne une certaine diversité... on a de la culture, du sport, de l'aménagement urbain, de l'art... ".

Et le règlement reste le même que l'an dernier. "Tous les projets doivent être faits l'année suivante, on a voté en 2017 et tous les projets doivent être faits en 2018... donc la piste cyclable devra être réalisée avant le 31 décembre", promet Jonathan Rodrigues. La construction d'une liaison cyclable entre Epernay et Ay, c'est en effet l'un des six projets retenus par les habitants d'Epernay. Peut-être le plus ambitieux, pour un coût de 27.000 euros.

Chaque projet proposé ne doit pas dépasser le plafond de 30 000 euros

Parmi les projets validés par les habitants, il y a aussi l'aménagement du jardin de la Cité, à coté de l'école des Jancelins. Installer des tables, des chaises de jardin, une niche à insectes, des pots de fleurs... Un projet soumis à la ville l'an dernier par Christelle Monnehay, vice-présidente du comité de quartier de la Cité. "Nous on fait des rencontres les samedi une fois par mois mais l'idée c'est d'avoir un lieu informel de rencontre... où on peut se retrouver par exemple pour manger entre voisins...", explique Christelle Monnehay, qui avait proposé le projet au comité de quartier dès mars 2017, avant de le soumettre à la ville puis au vote. Un projet bel et bien validé collectivement donc.

