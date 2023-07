La ville d'Illkirch accuse l'Eurométropole de Strasbourg d'avoir censuré une de ses affiches

Après avoir dénoncé la fermeture de sa piscine de la Hardt, début juillet, la ville d'Illkirch a voulu mettre en place une campagne d'affichage pour montrer son mécontentement face à cette décision de l'Eurométropole de Strasbourg qui prévoit de réserver le bâtiment, à partir de la rentrée, à des clubs sportifs et des associations. Sur l'affiche, on voit un enfant avec un masque et un tuba et on y lit cette phrase : "Fermeture de la piscine de la Hardt, l'Eurométropole nage en plein délire". Une façon selon la mairie d'Illkirch "d'informer de façon humoristique les citoyens d'Illkirch de cette décision arbitraire et de les appeler à la mobilisation."

"Une menace directe pour les principes démocratiques"

Sauf que voilà, après cinq jours de campagne, les affiches ont été retirées sur décision de l'Eurométropole de Strasbourg. La mairie d'Illkirch dénonce "une censure, une atteinte inacceptable à sa liberté d'expression et une menace directe pour les principes démocratiques". "Il y a cette petite musique en fond qui dirait qu'il y a une supériorité de la métropole sur les communes qui la composent. Finalement une institution qui n'a même pas été élue par un suffrage direct vient nous dire ce qu'on doit faire ou pas sur notre commune, c'est insupportable" ajoute le maire Thibaut Philipps*.*

De son côté la présidente de l'Eurométropole, Pia Imbs, assume : "Si le mobilier urbain, propriété de l’Eurométropole de Strasbourg, peut être utilisé par ses communes membres pour diffuser, sur leur territoire, de la communication institutionnelle, cette communication à destination des habitant.es doit être informative et ne peut être ni de nature politique, ni revêtir une formulation, polémique, qui tendrait à déformer la réalité des faits."

La commune d'Illkirch indique qu'elle "se réserve le droit de porter cette affaire devant les instances administratives compétentes."