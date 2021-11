La ville d'Orléans n'augmentera pas les impôts locaux en 2022

C'est un classique des mois de novembre au conseil municipal d'Orléans : les élus parlent budget et gros chiffres avec les orientations budgétaires. L'exercice permet de savoir dans quel état financier se trouve la ville et quels seront les grandes lignes pour l'année suivante.

Les taux d'imposition resteront stables en 2022

Première information : les taux des impôts locaux à Orléans ( taxe foncière et taxe d'habitation) n'augmenteront pas en 2022. " Ils sont stables depuis 1996" insiste l'adjoint aux finances, Michel Martin, "c'est un choix fort que nous assumons". A ses côtés, le maire d'Orléans et tout nouveau président de la Métropole approuve : "A Orléans, on reste dans un cercle vertueux : ne pas augmenter les impôts et maintenir la dette ". Et le maire LR d'Orléans en rajoute : "Ce serait trop simple de remettre une couche d'impôts pour boucler les comptes, c'est ce que fait malheureusement la France depuis 40 ans. Nous, à Orléans, on fait le contraire".

En 2022, l'évolution du produit fiscal sera donc limitée à la seule progression des bases décidée elle par l'Etat dans le cadre de la loi de finances. Pour rappel, la taxe foncière elle est en forte hausse cette année sur la métropole d'Orléans, en moyenne 40 euros de plus.

Quels axes forts pour les investissements 2022 ?

Pour 2022, les dépenses d'investissements "resteront à un niveau soutenu", de l'ordre de 34 millions d'euros, précise Michel Martin. L'exécutif affichera 3 axes forts, les mêmes qu'en 2021 : la santé, la sécurité et l'environnement. La dette elle sera maintenue en 2022 entre 95 et 100 millions d'euros. Il y a 5 ans, la dette de la ville d'Orléans atteignait les 110 millions d'euros.