La ville d'Orléans subventionne les diplômés de la faculté de médecine de... Tours

Orléans, France

La subvention est passée inaperçue, lundi 8 avril, au conseil municipal d'Orléans, glissée pêle-mêle dans l'enveloppe que consacre la ville aux associations. Cette aide-là est pourtant originale : car c'est une association purement tourangelle que la municipalité d'Orléans a décidé de subventionner. Peut-être une première, et qui ne fera sans doute pas l'unanimité.

Les futurs médecins d'Orléans ?

De quoi s'agit-il ? La ville d'Orléans a décidé d'accorder cette année 1 000 euros à l'association des diplômés de la faculté de médecine de Tours, pour son budget de fonctionnement. Cette association a pour principale mission d'organiser chaque année la cérémonie des diplômes de la fac de médecine à Tours... Une association tourangelle donc, mais qui peut profiter à Orléans, assure Valmy Noumi Komguem, l'adjoint à la Santé à Orléans : "Parmi ces diplômés, nous avons des internes qui ont été partiellement formés à Orléans, souligne l'élu. Ils doivent être nos ambassadeurs pour l'attractivité de notre territoire, alors que nous sommes en zone de désertification médicale. Leur donner une subvention, ce n'est qu'une continuité de ce que nous faisons déjà, puisqu'à chaque semestre, nous recevons les internes à Orléans pour leur faire découvrir la ville autrement que par le biais de l'hôpital de la Source. Cela fait partie du plan de communication que la métropole met en place pour attirer de jeunes médecins." Explications à écouter ci-dessous :

Une subvention sans contrepartie ni réciproque

Mais cette subvention ne prévoit formellement aucune contrepartie : il s'agit donc d'un simple pari. Ce qui agace profondément Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère municipale d'opposition PS à Orléans, qui n'avait pas pu assister au conseil municipal lundi dernier : "On ne voit pas l'intérêt de cette opération, d'autant qu'il n'y a pas de réciproque, dénonce-t-elle. Jamais la ville de Tours n'a subventionné une association d'étudiants orléanais... On a l'impression que la ville d'Orléans ne sait plus quoi faire pour attirer des médecins. On a déjà eu des maisons de santé pluri-disciplinaires qui n'amènent pas de nouveaux médecins, mais qui coûtent des millions d'euros... D'autres solutions seraient pourtant possibles à l'échelle du territoire, comme le fait de salarier de jeunes médecins, qui sont de plus en plus attentifs à ce type de dispositifs : ce serait, à mon avis, plus utile que donner 1 000 euros à une association qui va faire la fête avec l'argent en question..." Réaction de Corinne Leveleux-Teixeira à retrouver ici :

A titre de comparaison, la ville d'Orléans n'a donné cette année que 500 euros - 2 fois moins - à l'association pour le don de sang bénévole de l'agglomération orléanaise.