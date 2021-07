La Ville de Besançon chouchoute ses salles de réception

"Recevoir les acteurs associatifs dans de meilleures conditions est une des priorités de la Ville de Besançon" explique la municipalité dans un communiqué, ce mardi 13 juillet. Elle a donc pour cela entrepris des travaux dans plusieurs des salles mises en location par la collectivité. Ce sont les agents de la régie Bâtiment, à la direction du patrimoine, qui les ont réalisés. Des lieux qui répondent désormais "aux exigences d’accessibilité des personnes en situation de handicap notamment moteur, auditif et visuel".

Salle du manège au fort de Bregille : rénovation de la salle de réception et de l’office et mise en accessibilité du bâtiment. Dans le détail : rénovation et remise en peinture des murs, des cimaises et du soubassement, dépose des aérothermes obsolètes, remplacement des dalles de faux-plafond et du passe-plat de l’office, entre autres. Coût total des travaux : près de 100.000 euros.

Salle de la Malcombe : rénovation complète de la salle polyvalente. Montant : un peu plus de 7.000 euros.

Salle de danse de la maison pour tous Bourgogne : rénovation de la salle de danse et de la cage d’escalier. Coût total : 6.100 euros.