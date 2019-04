La Ville de Besançon recrute 200 assesseurs pour les élections européennes

Besançon, France

La Ville de Besançon recherche des bénévoles pour tenir ses bureaux de vote le dimanche 26 mai 2019, jour des élections européennes. Pour le bon déroulement des scrutins, explique la municipalité, chaque bureau de vote bisontin est doté d'un président, d'un(e) secrétaire et d'au moins deux assesseurs. La Ville recrute 200 assesseurs à répartir sur ses 67 bureaux de vote. Il suffit d'être bisontin, d'avoir plus de 18 ans, et d'être inscrit sur les listes électorales de Besançon.

L'assesseur a pour mission de participer au bon déroulement du vote

Les assesseurs de bureaux de vote ont pour mission de participer au déroulement des opérations de vote, et sont chargés de contrôler les émargements et de faire signer la liste d’émargement, d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin. Ils peuvent également être amenés, sur sa demande, à suppléer ou assister le président dans son rôle et à procéder au contrôle d'identité des électeurs, à tenir l’urne.

Les assesseurs doivent être présents à 7h30, soit une demie-heure heure avant l’ouverture du bureau de vote pour participer à son installation, à la clôture du scrutin, ainsi que pendant le dépouillement.

Les personnes souhaitant faire acte de candidature sont invitées à retourner le formulaire de candidature en y joignant la copie d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), à : Mairie de Besançon – Service Formalités-Elections – 2, rue Mégevand, 25034 Besançon cedex. Ou à : elections@besancon.fr