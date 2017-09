La ville de Brive inaugure la nouvelle police municipale et ses caméras de vidéo

Les nouveaux locaux de la police municipale de Brive viennent d'être inaugurés, ce jeudi, et le pack sécuritaire qui va avec également. Principales mesures : la mise en service d'une trentaine de caméras de vidéo et l'armement des policiers municipaux.

La police municipale de Brive a déjà pris ses quartiers dans ses nouveaux locaux depuis quelques semaines, mais c'est ce jeudi qu'ils viennent d'être inaugurés dans l'ancienne école du pont Cardinal sur plus de 500m².

29 caméras vidéo

Cela s'accompagne de l'entrée en service, depuis cet été, de vingt-huit caméras vidéo fixes et d'une caméra nomade dans douze zones identifiées de la ville. Les images sont visionnées sur six écrans (7h-21h du lundi au mercredi puis 24h/24h du jeudi au dimanche) dans le centre de supervision urbain installé au premier étage du bâtiment. Des garde-fous existent pour respecter les libertés individuelles : floutage automatique des habitations quand les agents zooment et conservation des images limitée à trente jours.

Les images des caméras fixes s'affichent sur six écrans dans le centre de supervision urbain © Radio France - Nicolas Blanzat

Policiers municipaux armés et voiture pour lire les plaques

Le pack sécuritaire comprend aussi l'armement de la police municipale. A ce jour, treize agents sont désormais dotés d'un pistolet Sig Sauer 9mm alors que trois autres disposent d'un pistolet à impulsion électrique. L'objectif affiché du maire, Frédéric Soulier, est de faire baisser les 3.223 faits de délinquance recensés en 2016 et améliorer les 34,47% d'élucidation (soit 1111 faits). Autre acquisition : un véhicule avec lecture automatisée des plaques (avec huit caméras embarquées) pour détecter les voitures volées... et verbaliser ceux qui n'ont pas payé le stationnement (8 verbalisations en juillet et 78 en août).