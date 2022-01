La ville de Caen communique le coût de l'élection Miss France le 11 décembre : un budget de 334 000 euros

Le coût de l'élection du concours Miss France , du 11 décembre au Zenith de Caen, avait suscité des critiques d'élus de la minorité municipale à Caen et lors du dernier conseil municipal, le maire Joël Bruneau avait promis de communiquer les chiffres sur le montant de cette organisation.

C'est chose faite, dans un communiqué la ville dévoile le coût global et la part de la ville de Caen . Le budget total est de 334 000 euros.

Côté dépenses : 70 865 euros de frais de restauration et d'hôtellerie, 17 290 euros d'aménagement du Zenith, 16 464 euros de frais informatiques, 53 239 euros de frais par exposition et de 175 517 euros de location du Zenith et de location de matériel scénique

Côté recettes : 197 295 euros de vente de billet et droit de location, 72 000 euros de partenaires privés, 22 763 euros de subvention du conseil départemental et 10 770 euros de subvention de l'office du tourisme.

Reste donc à la ville de Caen la charge de 31 177 euros pour équilibrer ce budget. La ville de Caen parle de très bons résultats qui s'explique par le partenariat privé important et l'absence d'invitation attribuée, tous les élus ayant payé leurs places.