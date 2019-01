La ville de Caen va organiser 4 réunions dans le cadre du Grand Débat

Caen, France

Le maire de Caen, Joel Bruneau a dévoilé les modalités d'organisation du grand débat qui se tiendra en février et mars prochain. Un débat souhaité par l'état auquel a tout de suite adhéré l'élu Les Républicains de Caen :

il s'agit de faire en sorte que ces "France" qui se côtoient sans se comprendre ou se connaitre , puissent se réunir pour de vrais échanges, sans agressivité

Raison pour laquelle il a confié l'organisation de ces débats à l'association Choisir la médiation en Normandie, dont la tâche principale va être de garantir la neutralité des échanges .

Joël Bruneau, maire de Caen et les médiatrices :Dominique Maugeais et Jeanne Vaillant © Radio France - Carole LOUIS

4 réunions sont programmées, dont la première fixée au 4 février 2019 sur le thème : L'organisation de l'Etat et des services publics.

Le Mémorial de Caen accueillera 200 personnes , réparties en quatre groupes de 50 personnes. "Nous ne proposerons aucun projet à l'issue des réunions", explique Dominique Maugeais, la présidente de l'Association. L'objectif est d'aider les participants à s'exprimer sur le constat ,puis au diagnostic pour ensuite faire des propositions de solutions. Tout le monde est invité à participer à ce grand débat national, soit donc lors de ces débats dont les synthèses rédigées par les médiateurs seront envoyées au site du Grand Débat National. Mais le public pourra aussi lui même faire la synthèse et l'adresser au GDN. Ils pourront également répondre à un questionnaire joint dans un document qui sera remis à chacun. Chaque débat durera trois heures . "Des élus pourront écouter mais sans débattre", précise Joël Bruneau, car dit-il

l'objectif est bien que les invisibles, avant tout, puissent s'exprimer

Des Caennais qui peuvent également continuer de participer via les cahiers de doléances en place à la mairie. Parmi les sujets récurrents précise Joël Bruneau : une aspiration à plus de justice, une revalorisation des retraites et du pouvoir d'achat, ou le rétablissement de l'ISF, suivi en second lieu de la question des privilèges des élus et des élites.

Dates des débats: - L'organisation de l'Etat et des services public : lundi 4 février, la démocratie et la citoyenneté: lundi 25 février, la fiscalité et les dépenses publiques: vendredi 1er mars, et la transiton écologique: lundi 11 mars. Toutes débuteront à 19 heures et seront libres d'accès.