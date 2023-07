Covid : la ville de Cannes remporte son bras de fer contre l'Etat

Le président de l'Association des maires de France (AMF), et maire de Cannes, David Lisnard.

L'affaire remonte à 2020 au plus fort de la crise Covid lorsque la France avait été mise à l'arrêt. Le port Pierre Canto de la ville de Cannes doit suivre le mouvement et demander a ses 14 agents, salariés de droit privé avec le régime de cotisation correspondant, à rentrer chez eux pour la période du lundi 16 mars 2020 au jeudi 30 avril 2020. C'est ainsi que le maire, David Lisnard sollicite le bénéfice de l’allocation de chômage partielle. "Or, contre toute attente, cette demande a été rejetée une première fois par le Préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2020 puis une seconde fois le 29 avril 2020." indique le maire dans un communiqué.

Défiance envers les élus locaux ?

"Alors que cette période de crise économique et sociale sans précédent appelait à une solidarité à toute épreuve entre l’État et les exécutifs locaux" poursuit l'élu, "cette décision représentait une nouvelle défiance et en l’espèce une erreur de droit envers les collectivités locales."

Plainte déposée devant le tribunal administratif

La Mairie de Cannes a donc saisi le Tribunal Administratif de Nice. Et c'est ainsi que le jugement intervenu le 15 juin dernier annule le refus du préfet et donne raison à la Mairie. De quoi réjouir David Lisnard "Ainsi va la France : pour faire valoir leurs droits ou mener à terme leurs projets, les collectivités locales sont hélas obligées de saisir la justice face à des approches de l’État hostiles et même parfois arbitraires."