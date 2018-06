Dijon, France

La Ville de Dijon veut facturer les interventions de sa police municipale pour ivresse sur la voie publique. Elle va soumettre cette mesure aux élus ce lundi soir, c'est le rapport 27 de ce conseil municipal dijonnais. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher aux contribuables ! Surtout ça fait perdre beaucoup de temps aux policiers municipaux. Ces derniers passent plusieurs heures avec chaque individu contrôlé, en moyenne entre 1 heures 30 et 2 heures d'intervention. Beaucoup trop puisque c'est du temps perdu sur le terrain pour mener d'autres missions.

"C'est une mesure de tranquillité publique et de santé publique, qui doit avoir un effet dissuasif, pour mieux lutter contre les incivilités" - Nathalie Koenders, la première adjointe au maire de Dijon

La ville de Dijon a établi la facture à 120 euros, ce qui correspond au coût de transport de la personne interpellée. A cela s'ajoute évidemment la contravention de deuxième classe puisque une ivresse publique et manifeste est un délit puni par la loi. La contravention peut monter jusqu'à 150 euros.

Le stationnement payant, une question toujours compliquée

La question du stationnement est également abordée avec le vote de la révision de l'attribution de compensation de la commune. En clair, depuis le transfert de cette compétence le 11 juin dernier à Dijon Métropole, la Ville ne perçoit plus les recettes du stationnement.

Cette compensation devrait donc être adoptée ce lundi soir sur la base du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) soit la somme à hauteur de 2.273.500 euros à compter de l'exercice 2018 inclus. Mais dans les faits, le stationnement payant avec les nouveaux horodateurs, ce n'est pas si simple pour tout le monde.

Les nouveaux horodateurs pour règler le stationnement en centre-ville à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un conseil dominé aussi par le contrat financier avec l'Etat

Le contrat financier avec l'État vise à imposer à toutes les collectivités locales, la réduction de ses dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire à réaliser moins de 1,2% d'augmentation de ses dépenses réelles de fonctionnement par an. "Nous signerons ce contrat même s'il n'a de contrat que le nom, puisqu'ici c'est une décision de l'État envers la collectivité. Mais nous le faisons pour les Dijonnais car si nous ne signons pas, les sanctions financières seraient bien plus lourdes" explique la première adjointe au maire à Dijon.

"Mais en parallèle, nous émettons des réserves et des amendements parce qu'on trouve que ce contrat n'est pas juste et ne pas rende pas assez compte des efforts fournis par la Ville de Dijon et on ne voudrait pas qu'il nous oblige à renoncer à des beaux projets structurants pour notre ville."

Un conseil présidé exceptionnellement ce lundi par Nathalie Koenders

Un conseil présidé exceptionnellement ce lundi soir par la première adjointe, Nathalie Koenders. François Rebsamen s'étant retiré provisoirement de la vie politique pour des raisons de santé. "J'ai d'abord une pensée pour François Rebsamen maintenant je vais aborder ce conseil avec sérénité et faire en sorte que les projets que l'on défend pour la Ville soient votés", indiquait ce lundi la première adjointe.

Nathalie Koenders, la première adjointe au maire de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Sur l'état de santé du maire, sa première adjointe s'est voulue rassurante, "son traitement se poursuit avec succès", sans en dire davantage "pour respecter le choix du maire de Dijon de rester silencieux sur sa maladie." Avant de conclure que le maire de Dijon, "suit toujours de très près les dossiers de la Ville et de la Métropole."