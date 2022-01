La Ville de Guéret adopte un nouveau logo

L'équipe municipale de Guéret en place depuis bientôt deux ans veut donner un souffle nouveau à la ville et l'inscrit jusque dans le logo de la commune. Vieux de 34 ans, il change aujourd'hui de couleur et d'ambitions. Décryptage.

Vert-bleu avec une touche de rouge, tout un rondeur et avec un G au graphisme évoquant un arbre. C'est Guéret la ville, le nouveau logo de la commune guerétoise que l'on verra fleurir sur les documents officiels (une fois le stock actuel écoulé), les véhicules, les vêtements des employés municipaux, les affiches, les plaques des bâtiments etc à compter du mois de février.

L'ancien logo, cette étoile bleu et orange partant de "la ville de Guéret" vers les quatre coins de France et l'Europe, a vécu 34 ans ! Pour la maire Marie-Françoise Fournier et son équipe, il était temps d'apporter du renouveau jusque dans le logo, "parce qu'il n'y avait pas de chartre graphique sur la Ville de Guéret, chaque service utilisait n'importe quel support pour communiquer". Il devenait indispensable de clarifier les choses.

Une ville à la campagne

Au-delà de l'aspect pratique, il y a la volonté d'affirmer son identité. "On est une nouvelle équipe politique en place. Et la première chose dans laquelle on incarne nos envies et notre politique, c'est le logo. Il permet de communiquer avec les habitants, avec l'extérieur. Il fallait donc qu'il nous ressemble" explique l'édile. Comment ? "Et bien d'abord, on est fier de la ville dans laquelle on a grandi. Une ville avec son histoire, avec sa solidité, avec son granit". Le nouveau logo exprime cela avec une ligne qui représente ce socle sur lequel s'appuie Guéret. "La ville" est inscrit en-dessous pour figurer les racines d'un arbre qui lui nous est évoqué par le graphisme du G. "C'est la symbolique de la ville à la nature, une ville verte. Guéret c'est une ville à la campagne, et c'est là-dessus qu'on doit appuyer notre identité".

La mairie n'a pas su nous chiffrer le coup de l'opération parce que "ça correspond à des lignes budgétaires différentes". Pour ce qui concerne le renouvellement de la papeterie à en-tête, cela représente 1.500 €. Le coût de l'étude et la conception du logo est lui de 3.500 €.