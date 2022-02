La ville de La Rochelle hisse le drapeau de l'Ukraine en signe de solidarité

Le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine flotte au dessus du mur de l'hôtel de ville de La Rochelle ce jeudi soir, aux cotés de ceux de la France et de l'Europe. Il a été hissé en signe de solidarité. La mairie de La Rochelle a publié un communiqué dans lequel elle condamne fermement "l'agression russe en Ukraine" et exprime son amitié et son soutien aux ukrainiens, et "à toutes celles et ceux qui ont de la famille, des amis et des proches en Ukraine".

En 2019, le maire de Marioupol une ville portuaire de la région de Donesk avait été reçu à La Rochelle. Il était venu à l'initiative du bureau d'études Odyssée Développement pour travailler sur "les enjeux d'une ville de front de mer et de son environnement littoral"

Une mission de l'association Rivages de France, basée à La Rochelle, qui fédère un réseau national de gestionnaires d'espaces naturels littoraux et lacustres devait se rendre à Marioupol dans quelques semaines. Elle a été reportée.