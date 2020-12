La ville de Laval augmente de 10% sa subvention aux associations

Le premier budget de la mandature de Florian Bercault a été voté lundi soir en conseil municipal. Un budget de 72 millions d'euros, marqué par la crise sanitaire. Elle va coûter un peu plus d'un million d'euros à la ville l'année prochaine. Laval reste aussi une ville très endettée : son taux d'endettement est d'ailleurs de 121% à ce jour. Dans ce contexte, elle fait quand même le choix en 2021 d'augmenter de 10% les subventions pour les associations.

La mairie débloque un chèque de 2.480.000€ pour ces structures. Et certaines ont été priorisées explique Georges Poirier, le 3e adjoint en charge de la vie citoyenne. "Il y a dix associations, essentiellement sportive et culturel, qui drainent plus de 50% du budget associatif. Donc nous avons tenu à faire un rééquilibrage en faveur des associations sociales et solidaires. Mais aussi pour le commerce. La subvention pour Laval Cœur de Commerce va passer de 23 à 30.000€. Celle de la Banque alimentaire passe aussi de 12 à 20.000€" déclare-t-il.

Depuis 2013, le montant global alloué aux associations n'avaient pas augmenté. Pour autant il ne faut pas faire le procès de la municipalité précédente explique Didier Pillon le chef de file de l'opposition, qui était adjoint à la culture ces six dernières années. "Si on regarde les chiffres en brut, oui on peut considérer que les associations recevaient moins d'argent de la ville de Laval, mais elles ont eu des avantages en nature, ou avec la mise à disposition de locaux ou même certaines prises en charge directe de la ville dans certaines missions" développe Didier Pillon. Les subventions aux associations en 2021 seront versées en deux temps : la moitié tout dès le début de l'année et l'autre en fonction des projets de chacune.

Des sous en vue du Tour de France

La ville de Laval débloque un chèque de 15.000€ pour le Tour de France. Une somme à destination des associations qui voudraient organiser des animations lors du passage de la Grande Boucle le 30 juin 2021, et un contre-la-montre entre Changé et Laval. La municipalité donnera aussi 1.500€ à trois associations de cyclotourisme de Laval (l'ATSCAF - l'Audax Lavallois et Vélo Passion Laval).