La ville de Marseille va rappeler ses agents pour tenir les bureaux de vote dimanche

À trois jours du second tour de la présidentielle, c'est un peu la panique. Ni le Front national, ni le mouvement En Marche! n'ont assez de militants pour tenir l'ensemble des bureaux de vote, dimanche. A Marseille, la mairie va donc rappeler des agents municipaux.

Le code électoral français exige que les bureaux de vote soient constitués "au minimum d'un président, d'un secrétaire et de deux assesseurs". Jusqu'ici, cette règle n'avait jamais posé de problème. Oui mais voilà, dans cette élection présidentielle 2017, aucun des partis politique traditionnels n'est présent au second tour, et dimanche, à l'ouverture des bureaux cela pourrait poser problème.

Il manque 100 présidents et 300 assesseurs à Marseille

En effet, le Front national de Marine Le Pen, comme le mouvement En Marche! d'Emmanuel Macron ne trouvent pas assez de militants pour tenir les bureaux de vote. Et les volontaires spontanés de dernière minute ne suffiront a priori pas à faire le nombre. À Marseille, la mairie cherche ainsi 100 présidents et 300 assesseurs pour aider à tenir les 480 bureaux de vote de la ville. S'il le faut, la municipalité les trouvera dans les rangs des agents municipaux.

Une formation des présidents des bureaux de vote a même été organisée cette semaine, explique l'attachée de presse de la municipalité, Aurore Vincent. Et la Ville a prévu de rémunérer les agents municipaux mobilisés, de 200 euros pour les présidents et de 160 euros pour les assesseurs.

Le PS des Bouches-du-Rhône passe des coups de fil

Mais si les mairies pouvaient éviter de dépenser trop d'argent tout de même, personne ne s'en plaindrait. C'est pourquoi, le Parti socialiste des Bouches-du-Rhône est en train d'envoyer des mails, de passer des appels téléphoniques. Le PS "participe et pas à la légère à la recherche d'assesseurs et de présidents", indique Michaël Bruel, l'un des responsables locaux. "Il y a des communes entières" où le Parti socialiste fournit les assesseurs, notamment dans de petites communes rurales.

Les sympathisants de Debout la France à la rescousse

Selon le porte-parole du FN en région PACA, Franck Allisio, le Front national compte envoyer des assesseurs dans "environ 90% des bureaux de vote, comme au premier tour". Des adhérents, des militants, et "nous avons également reçu des appels" de sympathisants de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, explique-t-il.

Côté En Marche!, la référente départementale du mouvement, Corinne Versini tente "de mettre deux adhérents partout" mais doit composer avec des troupes parfois "jeunes et inexpérimentées".