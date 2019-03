La ville de Montbéliard baisse ses tarifs pour répondre aux préoccupations des gilets jaunes

C'est l'effet "gilets jaunes" à Montbéliard. Les tarifs des cantines, péri scolaire et repas aux personnes âgées baissent de 10 %. Et les automobilistes se voient offrir une heure de stationnement gratuit par jour sur toutes les zones. Coût pour les finances de la ville : 200 000 € par an.

Montbéliard, France

La ville de Montbéliard veut marquer les esprits, dans sa réponse au mouvement des gilets jaunes. Elle a décidé de baisser de 10 % le coûts de l'ensemble de ses services de première nécessité : cantine, péri scolaire et repas aux personnes âgées.

Pour la restauration scolaire, le repas au tarif le plus bas passe de 2,10 € à 1,89 €. Et le plein tarif de ce même repas passe de 7,30 € à 6,57 €. Même chose pour les repas à domicile des personnes âgées. Le tarif le plus élevé passe de 8,90 € à 8€.

La première heure de stationnement gratuite pour tous

Un effort équivalent est porté sur le prix du stationnement, avec une mesure phare : une première heure de gratuité chaque jour pour le stationnement sur voirie (horodateurs). Jusqu'à présent, seul l'hyper-centre bénéficiait d'un quart d'heure gratuit. Par ailleurs, la durée maximale du stationnement dans l'hyper centre passe de 1h30 à 2h00. Et il n'y aura plus qu'un seul tarif à 1,20 € de l'heure sur l'ensemble des zones. Aujourd'hui, l'hyper centre est à 1,20 €, mais les zones périphériques étaient à 1€. Cette augmentation dans les zones périphériques est compensée par la gratuite d'une heure. "80 % des automobilistes qui viennent en ville restent moins d'une heure" explique Marie Noelle Biguinet, maire de Montbéliard.

L'un des horodateurs des halles de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Un effort de 200 000 € par an pour les finances de la ville de Montbéliard

Il a fallu deux mois de réflexion et de concertation pour formaliser cette réponse de la ville de Montbéliard à l'inquiétude des gilets jaunes. "Les gilets jaunes que nous avons reçu en décembre dernier nous ont demandé cette baisse des tarifs sur les produits de premières nécessite. Ce que nous avons fait, avec sérieux et avec nos moyens", explique encore Marie-Noëlle Biguinet.

Cet effort "gilets jaunes" a un coût qui n'est pas négligeable pour la collectivité : 200 000€ par an au total, dont 150 000€ pour le seul stationnement. "C'est un effort au bénéfice des classes moyennes et des foyers plus modestes que la collectivité a les moyens et l'ambition d'assumer, grâce à la rigueur de notre gestion", conclut la maire de Montbéliard.

Les nouveaux tarifs de cantine, péri scolaire et restauration entrent en vigueur le 1er avril. (Ce n'est pas un poisson). Et ceux sur le stationnement, le 1er mai.