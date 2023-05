La ville de Nancy aura son conseil des aînés, avis aux volontaires

Un conseil nancéien des aînés de 30 membres sera bientôt installé. La décision a été actée ce lundi en conseil municipal. Instance participative et consultative, ce conseil pourra être force de propositions dans tout ce qui touche à la vie des seniors.

La ville de Nancy lance un appel aux candidats. Pour faire partie du conseil des aînés, il faut habiter Nancy et avoir plus de 60 ans. Les inscriptions sont ouvertes à partir de mardi 23 mai jusqu'au 14 juillet au Centre communal d'action sociale (5 rue Léopold Lallement), dans les mairies de quartier ou à l'Office nancéien des personnes âgées (105 rue Saint-Georges). Il est aussi possible de remplir un formulaire en ligne . S'il y a trop de candidats, un tirage au sort sera effectué.

Le conseil sera présidé par un ou une président(e) élu(e) à la majorité simple qui animera les réunions et sera l'interlocuteur des élus du conseil municipal. Installation de cette nouvelle instance prévue à la rentrée de septembre.