La ville de Nancy planche sur la démocratie ce week-end

La présidente de l'assemblée nationale, Yaël Braun-Pïvet, Enrico Letta, ancien Président du conseil des ministres italiens, Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, ou encore Pierre Rosanvallon, historien, sociologue et professeur au Collège de France : au total, une cinquantaine de personnalités issues du monde politique, associatif ou syndical va plancher tout au long du week-end sur l'avenir de la démocratie. Des conférences et des ateliers se tiendront en différents lieux à Nancy comme le palais du gouvernement, l'amphithéâtre de la fac de lettres, l'hôtel de ville de Nancy et même la salle de concert l'Autre Canal.

L'évènement est porté par le cercle de réflexion "Terra Nova" et la ville de Nancy en partenariat avec France Bleu Sud Lorraine. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts de France et Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis étaient les invités de France Bleu ce vendredi matin.

Démocratie participative

Si le thème de la démocratie peut paraître abstrait, l'idée de ces tables rondes et ateliers est de répondre concrètement aux défis auxquels est confronté la société française (abstention record, défiance à l'égard des politiques, risques populistes et autoritaires etc...) mais ce ne sera pas qu'un débat entre intellectuels puisque le public est aussi invité à devenir lui même acteur principal du forum. C'est d'ailleurs à cette occasion que la ville de Nancy a décidé de lancer la présentation d'une consultation citoyenne sur l'avenir de la place Carnot et du cours Leopold.

